Büyükçekmece Belediye Meclisi'nden Tarihi Karar

Ocak ayı ikinci oturumunu gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Meclisi tarihi bir karara imza atarak, hizmet anlamında ilçeye katkı sunanlara "Üstün Hizmet Madalyası" verilmesi kararını oybirliğiyle kabul etti.

Ocak ayı ikinci oturumunu gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Meclisi tarihi bir karara imza atarak, hizmet anlamında ilçeye katkı sunanlara "Üstün Hizmet Madalyası" verilmesi kararını oybirliğiyle kabul etti.



Büyükçekmece Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı ikinci oturumu belediye hizmet binası meclis salonunda gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında Büyükçekmece'nin gelişmesinde büyük katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara "Üstün Hizmet Madalyası" verilmesi maddesi belediye meclisinin oy birliğiyle kabul edildi.



Madalya ile onurlandırılacaklar



Kültür, sanat ve spor alanında Büyükçekmece'nin adını duyuran, yerel yönetimlerde hizmet vermiş yöneticiler, bölgenin kalkınmasına katkı sunan ve istihdam sağlayan sanayi kuruluşları, yaptıkları bağışlarla ilçeye okul, ibadethane kazandıran hayırseverler "Üstün Hizmet Madalyası", "Hizmet Onur Madalyası" veya "Hizmet Madalyası" ile onurlandırılacak.



1398 belediye arasında bir ilk



Büyükçekmece'yi spor, bilim, sağlık ve eğitimde ulusal ve uluslararası alanlarda temsil ederek belediyeye karşılıksız yardımda bulunan kişilere de Üstün Hizmet Madalyası verileceğini belirten Başkan Akgün şu şekilde konuştu;



"1398 belediye arasında ilk defa bu şekilde bir hukuka, kanuna uygun üstün hizmet madalyası veriliyor. Bu da Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin ayrıcalıklığı olsun. Her madalyanın bir numarası olacak ve madalya kütüğüne işlenecek. Bizim bu yaptığımız bir kanundur ve ona bağlı yönetmelik vardır. 100 sene sonra Büyükçekmece Meclisi'nin 24 numaralı üstün hizmet madalyasının kime verildiği orada kayıtlı olarak gözükecek. Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin bel kemiklerinden bir tanesi de Altınköprü Halk Dansları Topluluğu'dur. Bu topluluk üç tane dünya birinciliği ödülü aldı. Türk Folklor Kurumu'yla birlikte onları da üstün hizmet madalyasına tabii tutuyoruz." - İSTANBUL

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