Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin kasım ayı birinci toplantısı Belediye Başkanı Dr. Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti.

Meclis gündemine geçilmeden önce geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Türkiye Cumhuriyeti'nin 21'inci Başbakanı Mesut Yılmaz ve İzmir depreminde yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 3 dönem başbakanlık ve çeşitli bakanlık görevlerinde bulunan Mesut Yılmaz'ın ülkeye önemli hizmetleri bulunduğunu belirterek, merhum Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

"Deprem 17 gün sonra unutuluyor"

İzmir'de yaşanan depremin Türkiye'yi derinden etkilediğini kaydeden Başkan Akgün şöyle konuştu:

"30 Ekim Cuma günü merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde maalesef 83 vatandaşımız hayatını kaybetti. İzmir zor günler ve geceler yaşıyor. Çürük ve teknolojiden uzak sistemlerle yapılan binalar nedeniyle 80'e yakın vatandaşımızın hayatı söndü. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza yüce Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Maalesef 2020 yılına gelen ülkemiz deprem gerçeğiyle deprem olduktan sonra yüzleşiyor. Depremin olup bitmesinden 17 gün sonra unutuyor. Yapılan araştırmalarda 1999 depremi devletin de milletin de hafızasında 17 gün kalmış."

İkinci oturum 6 Kasım'da

Başkan Akgün'ün sözlerini tamamlamasının ardından Ak Parti Grup Başkanvekili Okan Gülkoku ve CHP Grup Başkanvekili Coşkun Tanış söz alarak gündeme ilişkin partilerinin görüş ve temennilerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi. Büyükçekmece Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci oturumu için 6 Kasım Cuma günü saat 10.30'da toplanacak. - İSTANBUL