Büyükçekmece Belediyesi 3 günlük kapanmayı fırsata çevirdi - Son Dakika

Covid-19 salgını kapsamında 3 günlük kısmi kapanmayı fırsata çeviren Büyükçekmece Belediyesi, Cengiz Topel Caddesi'nin birçok bölgesinde eş zamanlı çalışma gerçekleştirdi.

Yaz mevsimi hazırlıklarını aralıksız sürdüren Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi'nde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Büyükçekmece Belediyesi ilçe genelinde başlattığı çalışmaları hız kesmeden sürdürürken geçtiğimiz hafta sonu Covid-19 salgını nedeniyle alınan 3 günlük kısmi kapama sürecinde ilçenin en yoğun caddelerinden biri olan Cengiz Topel Caddesi'nde bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde üzerinde hasarlı olduğu tespit edilen yağmur suyu ızgaralarını yeniledi, kaldırımlarda oluşan çökmelerin tamiratını yaptı. Cadde genelinde yol bakım onarım çalışması yapan ekipler ayrıca yaya geçitlerini de yeniden düzenleyerek set boya çalışması yaptı. - İSTANBUL