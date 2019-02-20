Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Belediyesi, 60. Yaşını Kutladı

Büyükçekmece Belediyesi, 60. Yaşını Kutladı

35 dakika önce

Büyükçekmece Belediyesi, 60. yaşını kutladı Başkan Akgün'den ilçede görev yapmış kaymakam ve belediye başkanlarına hizmet madalyasıİSTANBUL - Büyüçekmece Belediyesi'nin, ilçe belediyesi olmasının 60. yıldönümünü düzenlenen programla kutlandı.

Büyükçekmece Belediyesi, 60. yaşını kutladı
Başkan Akgün'den ilçede görev yapmış kaymakam ve belediye başkanlarına hizmet madalyası

İSTANBUL - Büyüçekmece Belediyesi'nin, ilçe belediyesi olmasının 60. yıldönümünü düzenlenen programla kutlandı. Programda dünden bugüne ilçede görev yapmış kaymakamlara, belediye başkanlarına ve meclis üyelerine Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından, üstün hizmet madalyası ve berat verildi.
Büyükçekmece Belediyesi, ilçe belediyesi olmasının 60. yıldönümünü TÜYAP 'ta bir otelde düzenlenen programla kutladı. Programa Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul eski Milletvekili Süleyman Çelebi, Büyükçekmece'nin eski belediye başkanları, eski kaymakamları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Program Büyükçekmece'nin ilçe belediyesi olduğu günden bugüne gelinen çalışmaların anlatıldığı resim sergisinin açılışıyla başladı. Ardından salonda ilçede yapılan çalışmaların anlatıldığı video gösterimi yapıldı. Başkan Akgün, konuşmasının ardından ilçede görev yapan eski kaymakamlara üstün hizmet madalyası ve berat takdiminde bulundu. Eski belediye başkanları ve meclis üyeleri de başkan Akgün'ün elinden madalyalarını ve beratlarını aldı.
"Yatay yapılaşma ile bugünkü şehirleşmeye örnek olmuşlardır"
Büyükçekmece'nin 1958'den itibaren belde belediyesi olmasına karar verildiğini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, " Ankara'nın İstanbul'un gecekondu şehri olduğu zamanlarda imar plan yetkileri belediye meclislerine bırakılıyor. Böylece şehircilik hamlesi başlıyor, Büyükçekmece'de bu şehircilik hamlesi ile ismini duyurmaya başlıyor. Büyükçekmece'de görevli olan rahmetli ve bugün yaşayanların yatay yapılaşma örneği takdir edilmesi gerekiyor. Yatay yapılaşma ile bugünkü şehirleşmeye örnek olmuşlardır. Bazılarının beğenmediği belde belediye başkanlarımız bugünkülerden çok daha güzel imar planları yaparak kendi beldelerini korudular. Etraftaki ilçelerin yapılaşması ile bizim belde ilçelerimizin yapılaşmasına bakmanız yeterlidir" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:31 Kaynak: İHA

Hasan Akgün, İstanbul, Büyükçekmece, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oy İstediği Anları Anlattı

Eyüp Sultan Camii İmamı, Binali Yıldırım İçin dua Edip Oy İstedi Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 10:06:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Belediyesi, 60. Yaşını Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]