Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Belediyesi 61 yaşında
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Büyükçekmece Belediyesi 61 yaşında

10 dakika önce

9 Şubat 1958 tarihinde kurulan Büyükçekmece Belediyesi 61 yıldır vatandaşlara hizmet veriyor.

Büyükçekmece Belediyesi 61 yaşında, System.String[]
9 Şubat 1958 tarihinde kurulan Büyükçekmece Belediyesi 61 yıldır vatandaşlara hizmet veriyor.

9 Şubat 1958 tarihinde kurulan Büyükçekmece Belediyesi 61 yıldır vatandaşlara hizmet veriyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de Büyükçekmece'nin ilçe olmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek ilçeyi ileriye taşımak adına çalışmaların süreceğini ifade etti.

"Bu başarının en büyük destekçisi Büyükçekmece ailemdir"

İlk günden bugüne Büyükçekmece'de emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece'mizin ilçe olmasında büyük önemi olan başta dönemin Başbakanı Sayın Turgut Özal, dönemin İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut, dönemin İçişleri Bakanlığı Müsteşar Özel Kalemi Sacide Bolcan'a bir kez daha büyük Büyükçekmece ailem adına şükranlarımı sunuyorum. Bu büyük coğrafyanın şehirleşmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Büyükçekmece 80'li yıllardan sonra hızlıca gelişerek dünya kenti olmuştur. Bu başarının en büyük destekçisi büyük Büyükçekmece ailemdir. İlk günden bu yana Büyükçekmece'mizde emeği geçen ve ebediyete intikal eden tüm belediye başkanlarımızı rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:50 Kaynak: İHA
Büyükçekmece, Hasan Akgün, Güncel
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