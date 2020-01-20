Büyükçekmece Belediyesi beklenen kar yağışına hazır - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi beklenen kar yağışına hazır

6 saat önce

Soğuk ve yağışlı hava dalgasının yurda girişiyle teyakkuza geçen Büyükçekmece Belediyesi, beklenen kar yağışı için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Büyükçekmece Belediyesi beklenen kar yağışına hazır, System.String[]

Soğuk ve yağışlı hava dalgasının yurda girişiyle teyakkuza geçen Büyükçekmece Belediyesi, beklenen kar yağışı için tüm hazırlıklarını tamamladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı uyarısını dikkate alan Büyükçekmece Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, karla mücadele için kurulan 200 kişilik ekibin her kış mevsiminde olduğu gibi 24 saat teyakkuzda olacağını açıkladı.


200 personel 24 saat hizmet verecek


Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Kar Timi, İstanbul'da beklenen kar yağışı için hazır bekletiliyor. Önceki yıllarda da yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanmayan ve ilçe halkını mağdur etmeyen Büyükçekmece Belediyesi, bu yıl da çalışmalarını aynı titizlikle sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, tuzlama araçları, kepçeler, greyderler, kamyonlar, ambulanslar ve 200 personelle ile 24 saat teyakkuzda olacak. Fen İşleri Müdürlüğü'nce oluşturulan kar timleri ilçenin ana giriş yolları, cadde, sokak ve bulvarlarında hazır bekletilecek.


"Çalışma programlarımızı oluşturduk"


Büyükçekmece'nin kış mevsiminin olumsuz şartlarından etkilenmemesi için her türlü önlemin alındığı belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şunları söyledi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışının beklendiğini belirtildi. Beklenen kar yağışına karşın belediyemizin tüm ekipleri hazır. İlgili birimlerimiz ile kar yağışı olmadan önce son değerlendirmemizi yaptık. Karla mücadele adına ilçemiz de çalışma programları oluşturduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir biçimde hareket ederek 24 saat esasına göre kesintisiz olarak hizmet vereceğiz." - İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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