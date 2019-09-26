Büyükçekmece Belediyesi depremin ardından harekete geçti

Büyükçekmece Belediyesi 5.8 şiddetindeki depremin ardından harekete geçerek vatandaşlardan gelen talep ve ihbarları yerinde inceleyip gerekli tedbirleri aldı.



Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanan depremin ardından ilçenin 24 mahallesinde teyakkuza geçti. Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen talep ve ihbarları da yerinde inceleyerek gerekli tedbirleri aldı. Yurt dışında bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, depremin ardından bir mesaj yayınladı. Başkan Akgün, Büyükçekmece'de depremden sonra herhangi bir can ve mal kaybı olmadığını belirterek, "Marmara Bölgesi ve Büyükçekmece'de depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Depremin can ve mal kaybına yol açmaması sevindirici. Büyükçekmece Belediyesi olarak gereken tedbirleri aldık, gelişmeleri de yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı. - İSTANBUL