Büyükçekmece Belediyesi e-Devlet'ten hayvan sahiplendirecek - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi e-Devlet'ten hayvan sahiplendirecek

03.10.2022 09:41
Büyükçekmece Belediyesi e-Devlet'ten hayvan sahiplendirecek

Sokak hayvanlarını sahiplendirmeye yönelik uygulama e-devlet tarafından hayata geçirilmişti.

Sokak hayvanlarını sahiplendirmeye yönelik uygulama e-devlet tarafından hayata geçirilmişti. Yeni uygulamaya Büyükçekmece Belediyesi de dahil oldu. Böylece vatandaşlar, ilçedeki Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan hayvanları sahiplenenebilecek.

Devreye sokulan yeni uygulamayla barınaklardaki hayvanlara yuva bulunmasına destek olunması hedefleniyor. Yeni uygulamada İstanbul Büyükçekmece Belediyesi ve Bağcılar Belediyesi ile Ankara Keçiören Belediyesi gibi 3 belediye bulunuyor. Bu beledsiyenin barınaklarındaki hayvanların bilgileri ve fotoğrafları e-devlette yer alıyor. Çalışmanın önümüzdeki günlerde geliştirilmesi amaçlanıyor.

"SATIN ALMA SAHİPLEN"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, uygulamanın son derece yerinde olduğunu ifade ederek; "Büyükçekmece Belediyesi olarak, Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde binlerce sahipsiz hayvana ev sahipliği yapıyoruz. Her söylediğimiz gibi "satın alma sahiplen" anlayışı ile bu canlara sıcak bir yuva, sevgi dolu bir ortam sunabiliriz. e-Devlet üzerinden sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız belediyemize ulaşarak istedikleri hayvanları sahiplenebilirler" dedi.

E-DEVLET'TEN HAYVAN SAHİPLENDİRME

Dr. Akgün, hayvan sahiplenmek isteyenlere nasıl yapıldığını şöyle anlattı:

"e-Devlet'in internet sitesine girerek hesabınızı açın. Arama çubuğuna 'hayvan sahiplenme' yazıp aratırsanız üç belediyenin ismini göreceksiniz. Hayvan sahiplenmek istediğiniz belediyenin üzerine tıklayın. Sahiplenmek istediğiniz hayvanı seçin. Daha sonra karşınıza çıkan başvuru sayfasına güncel telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve yerleşim adresinizi yazın. Başvurduğunuz kuruma bağlı olarak değişen bir sürenin ardından, seçtiğiniz barınak sizinle iletişime geçecektir."


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesi e-Devlet'ten hayvan sahiplendirecek - Son Dakika

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