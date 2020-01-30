Büyükçekmece Belediyesi EMITT'de farkındalık oluşturacak proje - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesi EMITT'de farkındalık oluşturacak proje - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi EMITT'de farkındalık oluşturacak proje

6 saat önce

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan Büyükçekmece Belediyesi, fuar kapsamında kanser hastası çocuklar için farkındalık oluşturacak bir projeye imza attı.

Büyükçekmece Belediyesi EMITT'de farkındalık oluşturacak proje, System.String[]

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) katılan Büyükçekmece Belediyesi, fuar kapsamında kanser hastası çocuklar için farkındalık oluşturacak bir projeye imza attı.


2020 yılını "Tarım Yılı" ilan eden Büyükçekmece Belediyesi, organik tarımın yayılması ve tarımın bilimsel yöntemlerle yapılabilmesi için çeşitli etkinlik ve projeler üretiyor. Bu kapsamda farkındalık oluşturacak bir proje daha hayata geçiriliyor. Organik ürünlerden elde edilecek gelir kanserli çocuklara bağışlanacak. Büyükçekmeceli kadınlar tarafından üretilen ve hazırlanan ev yapımı reçel, tarhana, erişte, şehriye, bulgur, nohut, elma kurusu, ıhlamur, kuşburnu, fındık ve ceviz gibi organik ürünler Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) bağışlanmak üzere Büyükçekmece Belediyesi standında satışa sunuldu.


"Elde edilen tüm gelir kanserli çocuklarımıza bağışlanacak"


Kanserli çocuklar için gerçekleştirilen projeden bahseden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "24. EMITT Fuarı hayırlı olsun, ülkemizin turizmine katkı sağlayan önemli bir fuarın açılışını yaptık. Büyükçekmece Belediyesi olarak bu fuarın başından sonuna kadar destek vermiş bir belediye olarak burada yer alıyoruz. Turizm fuarında bulunmamızın bir başka sebebi de, Umut Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz bir projedir. Burada Büyükçekmece Halk Akademisi'nde eğitim alan kadınlar elleriyle yaptıkları reçeller, erişteler, tarhanalar vb. ürünleri bu fuar için hazırladılar. Burada bu ürünler tanıtılacak ve satışı yapılacak elde edilen gelirde kanserli çocuklarımıza bağışlanacak. Umut Vakfı kanserli çocuklarımız için seferber olan bir vakıf bu projede hem farkındalık oluşturmak hem de maddi destek olmak amacıyla düzenlendi. Hepsine Allah'tan şifa diliyorum bütün çocuklar özeldir" dedi. - İSTANBUL

Doğu Akdeniz, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:36 Kaynak: İHA
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