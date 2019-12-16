Büyükçekmece Belediyesi evde tıraş hizmetini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesi evde tıraş hizmetini sürdürüyor - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi evde tıraş hizmetini sürdürüyor

6 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlı ve evden çıkamayan yatalak hastalar için başlattığı evde tıraş hizmetini sürdürüyor.

Büyükçekmece Belediyesi evde tıraş hizmetini sürdürüyor, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşlı ve evden çıkamayan yatalak hastalar için başlattığı evde tıraş hizmetini sürdürüyor.


Vatandaştan gelen talep doğrultusunda evlere giden Büyükçekmece Belediyesinde görevli erkek kuaförü, yaşlı ve yatalak hasta durumundaki vatandaşların saç ve sakal tıraşını ücretsiz olarak yapıyor. Yaşı ve rahatsızlığı nedeniyle evlerinden çıkamayan insanların mağdur edilmediğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Belediyemiz tarafından yürüttüğümüz bu çalışma ile eve bağımlı yatalak hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın evine giderek ücretsiz saç sakal tıraşı hizmeti veriyoruz. Bu işin eğitimini almış profesyonel ekibimiz gelen talep doğrultusunda evde tıraş hizmetini sürdürecek" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
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