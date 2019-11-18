Büyükçekmece Belediyesi, Gorna Oryahovitsa Belediyesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Büyükçekmece Belediyesi, Bulgaristan'daki kardeş şehri Gorna Oryahovitsa Belediyesi ile kültür, sanat, eğitiminin yanı sıra sanayi ve ticari alanlarda da ilişkilerini geliştiriyor.



Gorna Oryahovitsa Belediye Başkanı Dobpomup Dobpeb'in davetlisi olarak gittiği Bulgaristan'da işbirliği protokolü imzalayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yeni dönemde kardeş şehir ilişkisinin her alanda geliştirileceğini açıkladı. Gorna Oryahovitsa Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantının her iki belediye adına son derece verimli geçtiğini kaydeden Başkan Akgün,"Kardeş şehrimiz Gorna Oryahovitsa'nın yeniden seçilen belediye başkanı Dobpomup Dobpeb'in daveti üzerine Bulgaristan'a geldik. Öncelikle seçimden yeni çıkan belediye başkanı arkadaşımızı kutladık. Başkan Dobpeb ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın katılımıyla güzel bir toplantı gerçekleştirdik ve işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokol ile ticari ve sanayi alanda işbirliği yapılacak. Bölgemizdeki iş adamları, Gorna Oryahovitsa'da boş duran fabrikalardan istifade edebilecekler veya yeni yapılacak olan sanayi alanlarıyla ilgili iş adamlarımızla görüşeceğiz. Bu yolla ticari ve sanayi alanlarda daha sıkı bir işbirliğimiz olacak" ifadesini kullandı.



"Bu doğrultuda kardeşlik ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz"



Yeni dönemde sivil toplum kuruluşları ve okullarında kardeşlik ilişkisi kuracaklarını kaydeden Başkan Akgün açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Başta Lions ve Rotary kulüpleri olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımızın da karşılıklı kardeşlik ilişkilerini dile getirdik. Özellikle bu hususun altını çizen Başkan Dobpomup Dobped, sivil toplum kuruluşlarının kuracağı karşılıklı işbirliğini de çok önemsediğini belirtti ve kardeş kulüp olabileceklerini ifade etti. Bizde aynı düşüncedeyiz. İlave olarak okullarında kardeş okul olabilmesi konusunda hem fikir olduk. Kardeşlik ilişkileri içerisinde sosyal, kültürel, ticari ve sanayi alanlarındaki faaliyetlerin birlikte yürütülmesini kararlaştırdık. Bu doğrultuda kardeşlik ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz." - İSTANBUL