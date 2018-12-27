Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Belediyesi, Hafta Sonunda da Hizmet Verecek

Büyükçekmece Belediyesi, Hafta Sonunda da Hizmet Verecek

1 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi, yıl sonu nedeniyle ilçe halkının mağdur olmaması için 2018 yılının son hafta sonunda tam mesai yapacak.

Büyükçekmece Belediyesi, Hafta Sonunda da Hizmet Verecek, System.String[]
Büyükçekmece Belediyesi, yıl sonu nedeniyle ilçe halkının mağdur olmaması için 2018 yılının son hafta sonunda tam mesai yapacak.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün talimatları doğrultusunda, 2018 yılı programlarının değerlendirilmesi, yoğun yıl sonu işlemlerinin sonuçlandırılması ve vatandaşın mağdur edilmemesi için 29 Aralık Cumartesi ve 30 Aralık Pazar günleri, 08.30 - 17.00 saatleri arasında mesai yapacak.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Belediye hizmetlerimizin daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerleyebilmesi için bu hafta sonu da tüm gücümüzle çalışacağız. 2018 yılının son hafta sonu tatilinde vatandaşlarımızın tüm işlerini bitirip yeni yıla gönül rahatlığıyla başlangıç yapmalarını istedik. Belediyemizde işlem yapmak isteyen tüm vatandaşlar hafta sonu mesai saatleri içerisinde ilgili müdürlüklere gidebilir" şeklinde konuştu.

Mesai yapacak müdürlükler

Büyükçekmece Belediyesinde Cumartesi ve Pazar günü saat 08.30 ve 17.00 saatleri arasında hizmet verecek birimler:

Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İmar Barışı Başvuru Ofisi, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Şefliği ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:47 Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güncel
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