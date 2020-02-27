Büyükçekmece Belediyesi ile Arel Üniversitesinden kentsel dönüşümde ortak proje - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi ile Arel Üniversitesinden kentsel dönüşümde ortak proje

6 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile kentsel dönüşümde önemli role sahip olacak ortak bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Büyükçekmece Belediyesi ile Arel Üniversitesinden kentsel dönüşümde ortak proje, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile kentsel dönüşümde önemli role sahip olacak ortak bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.


İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi'nde yapılan "Mimarlık Eğitiminde Gelecek Vizyonu" programında Büyükçekmece Belediyesi ile ortak yapılan projenin tanıtımı yapıldı.


Son günlerde yaşanan deprem, doğal afet gibi sorunlar neticesinde kentsel dönüşüm projelerinin önemi bir kez daha öne çıktı. Bu doğrultuda hazırlanan, "Kentsel Kimlik Kodlarının Sayısallaştırılması ve Sanal Gerçeklikte İfade Edilmesi" projesi ile planlanan kentsel dönüşüm projeleri tamamlanmadan, sanal gerçeklik sayesinde proje tamamlanmış olarak vatandaşların karşısına çıkacak. Böylece zamandan ve maliyetten tasarruf edilirken, eksikliklerin ya da olası hataların da önüne geçilmiş olacak.


Kentsel dönüşüm projelerine akademik destek


Büyükçekmece Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projelerine akademik olarak katkıda bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin düzenlediği toplantıya, İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara, Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Kemal Gözükara ve Rektör Prof. Dr. Argun Karacabey ile Büyükçekmece Belediyesinden Etüt Proje Müdürü Derya Bozkurt, İmar ve Şehircilik ve Müdürü Erdem Sunaçoğlu, Plan Proje Müdürü Sefa Bingüler, Şehir Plancısı Fikriye Pehlivan ile Nazlı Kaya ve Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Erdoğan katıldı.


Tanıtım toplantısı sonrası projeye katkıda bulunan öğrencilere sertifikaları verilirken konuklar canlı VR (sanal gerçeklik) deneyiminde bulundu. - İSTANBUL

İstanbul Arel Üniversitesi, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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