Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Belediyesi İspanyolca Öğretiyor

Büyükçekmece Belediyesi İspanyolca Öğretiyor

37 dakika önce

Binlerce Büyükçekmeceliyi iş sahibi yapan Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Kursları 2019 yılında da yüzlerce branşta hizmet veriyor.

Büyükçekmece Belediyesi İspanyolca Öğretiyor, System.String[]
Binlerce Büyükçekmeceliyi iş sahibi yapan Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Kursları 2019 yılında da yüzlerce branşta hizmet veriyor.

Hobilere yönelik eğitimlerin yanı sıra vatandaşlara yabancı dil eğitimi de veren Halk Akademisi Kursları yeni yılda yeni lisanlarla Büyükçekmecelilere hizmet verecek. İngilizce ve Bulgarcadan sonra dünyada en çok konuşulan diller arasında yer alan İspanyolca'yı da öğrenmek isteyen vatandaşlar hiçbir ücret ödemeden yeni bir yabancı dil öğrenme imkanı buluyor. Ücretsiz İspanyolca dil eğitimi dersleri Ocak ayında vatandaşların hizmetine sunulacak.

Ocak ayında kurslar başlayacak

Tüm Büyükçekmecelileri yakında başlayacak olan İspanyolca dil eğitimine davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Halk Akademisi ve Meslek Edindirme Kurslarımız yıllardır Büyükçekmece halkı için hizmet veriyor. Yeni bir lisan, yeni bir kültür öğrenmek isteyen herkesi Büyükçekmece Belediyesine bekliyoruz. İngilizce, Bulgarca şimdi de İspanyolca ile yabancı dil derslerimizi genişletiyoruz. Çok yakında İspanyolca dil eğitimimiz ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güncel
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