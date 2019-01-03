Büyükçekmece Belediyesi "Kar Timleri" Göreve Hazır

Büyükçekmece Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması sonrasında ilçede etkili olası beklenen kar yağışına karşın kar timleri oluşturdu.

Büyükçekmece Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklaması sonrasında ilçede etkili olası beklenen kar yağışına karşın kar timleri oluşturdu.



Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısı üzerine harekete geçen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kar yağışının ilçeyi olumsuz etkilememesi için 24 saat görev başında olacak ekiplerin oluşturulması yönünde talimat verdi.



Tüm hazırlıklar tamamlandı



Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Kar Timleri, İstanbul'da perşembe gecesinden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasına karşın tüm hazırlıklarını tamamladı.



Geçtiğimiz yıllarda Büyükçekmece'de etkili olan yoğun kar yağışlarında Büyükçekmece Belediyesi tarafından gerçekleştirilen özverili çalışmaları sayesinde Büyükçekmeceliler mağdur edilmemiş, alınan önlemler sayesinde kış mevsimi hiçbir aksilik yaşanmadan atlatılmıştı. Başkan Akgün ve deneyimli ekibi, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir özveriyle karla mücadeleye hazır.



24 Saat teyakkuzda olunacak



Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri olağan bir kar yağışı durumunda, tuzlama araçları, kepçeler, greyderler, kamyonlar, ambulanslar ve yüzlerce personeliyle 24 saat teyakkuzda olacak. Kar Timleri ilçenin ana caddeleri, giriş yolları, sokakları ve bulvarlarında hizmet verecek, vatandaşların zor durumda kalması gibi durumlarda anında müdahale edecek.



Ayrıca vatandaşlar Büyükçekmece Belediyesi'nin 444 0 340 numaralı telefonu arayarak yardım talebinde bulunabilecekler. - İSTANBUL

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