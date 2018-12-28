Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Belediyesi Minik Mehmet Ali'ye Nefes Oldu

Büyükçekmece Belediyesi Minik Mehmet Ali'ye Nefes Oldu

1 saat önce

Solunum yetmezliği nedeniyle sağlık sorunu yaşayan 4 yaşındaki engelli Mehmet Ali'nin ailesinin yardım çağrısı yanıt buldu.

Büyükçekmece Belediyesi Minik Mehmet Ali'ye Nefes Oldu, System.String[]
Solunum yetmezliği nedeniyle sağlık sorunu yaşayan 4 yaşındaki engelli Mehmet Ali'nin ailesinin yardım çağrısı yanıt buldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Hayırsever bir vatandaşın desteği ile minik Ali'ye solunum cihazı temin edildi.

Engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşamın ayrılmaz birer parçası olmalarını sağlamak amacıyla örnek projeler üreten Büyükçekmece Belediyesi, yardıma ihtiyacı olan vatandaşların taleplerine de cevap veriyor.

Solunum yetmezliği nedeniyle sağlık problemi yaşayan 4 yaşındaki Mehmet Halit Ercan'ın yardım çağrısına Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün kayıtsız kalmadı. Büyükçekmece Belediyesi ve hayırsever bir vatandaşın desteğiyle zihinsel ve bedensel engeli bulunan Mehmet Ali Ercan'a belediye ekipleri tarafından solunum cihazı temin edildi.

"Engelli vatandaşlarımızı toplumda ötekileştirmeyelim"

Minik Mehmet Ali'nin solunum cihazına ihtiyacı olduğunu duyar duymaz harekete geçen Başkan Dr. Hasan Akgün, "Mehmet Ali evladımızın solunum yetmezliği yaşadığını duyduğumuz an hayırsever vatandaşımızla birlikte solunum cihazı aldık. Mehmet Ali solunum cihazıyla artık rahatça nefes alabiliyor. Ayrıca hayırsever vatandaşımıza da bu örnek davranışından ötürü çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Ercan ailesinden teşekkür

Tepecik'te ikamet eden Ercan ailesi solunum cihazı alabilecek durumda olmadıklarını bu nedenle kendilerine yardımda bulunan Başkan Dr. Hasan Akgün ve hayırsever vatandaşa teşekkürlerini ileterek çok mutlu olduklarını belirtti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:01 Kaynak: İHA

Hasan Akgün, Büyükçekmece, Güncel
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