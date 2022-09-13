BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Büyükçekmece Belediyesi'nde KHK kapsamında çalışan 1327 çalışanı ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi, Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şubesi ile Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün arasında imzalandı.

Ekonomik krizin her geçen gün hayat şartlarını daha da ağırlaştırdığını söyleyen Başkan Akgün, 'Büyükçekmece Belediyesi olarak biz de tüm imkanlarımızı zorlayarak KHK kapsamında çalışan mesai arkadaşlarımıza yüzde 68,7 oranında zam yapıldı' dedi.

Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Belediye İş Sendikası İstanbul 1. Şube Başkanı Halil Koçak, 3. Şube Başkanı Muhammet Ceylan, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

TOPLAMDA YÜZDE 93 ZAM ORANI

İmza töreni öncesinde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, şunları söyledi:

'2022'de şirket personelinin çıplak maaşlarına yüzde 68.7 zam yapıldı. Sosyal haklara yüzde 140 zam yapıldı. Toplamda KHK'lı siz değerli mesai arkadaşlarıma yüzde 93 zam yapıldı. Yeterli midir' Hayır yeterli değildir. Çünkü yarın sabah elektriğin ne olacağını, gazın ne olacağını, ekmeğin ne olacağını bilmiyoruz. Bugün için söylüyoruz. 2023 yılının ne olacağını bilmediğimiz için bugünkü şartlar olsa bütçeden belediyeye belediyelere para gelmezse Türkiye'de 5 veya 6 belediye dışında kimse maaş alamaz. 2023'de bu durum devam ederse Türkiye Belediyeler Birliği Kurucusu ve Başkan Yardımcısı olarak söylüyorum. 2023 yılında da yüzde 46 net zam yaptık. Kadrolu işçilerimiz de var. 2022'ye yüzde 14 ilave ederek kadrolu işçilerin 2022 artışlarını da yüzde 50 yaptık.??

'İSTANBUL'DAKİ EN İYİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN BİRİ OLDU'

Belediye İş Sendikası İstanbul 1. Şube Başkanı Halil Koçak, Büyükçekmece Belediyesi ile yapılan toplu iş sözleşmesinin İstanbul'daki belediyelerde imzalanan iyi sözleşmelerden biri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'İnsanın neredeyse doğumundan ölümüne kadar her alanda hizmet üreten belediye emekçileridir. Tüm imkanlarını zorlayarak elinden geleni esirgemeyen Sayın Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız, Daire Müdürlerimiz emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "