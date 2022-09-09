Büyükçekmece Belediyesi'nden 4 bin öğrenciye eğitim desteği - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi'nden 4 bin öğrenciye eğitim desteği

09.09.2022 12:44
Büyükçekmece Belediyesi'nden 4 bin öğrenciye eğitim desteği

Büyükçekmece Belediyesi 4 öğrenciye okul üniforması, 2 bin öğrenciye de okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı.

Büyükçekmece Belediyesi 4 öğrenciye okul üniforması, 2 bin öğrenciye de okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağladı.

Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü eğitim öğretim döneminde eğitime destek verdi. Ailelerden gelen talepler doğrultusunda 4 bin öğrenciye okul üniforması, 2 bin öğrenciye de okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı. Öğrencilerin velileriyle  katıldıkları dağıtım töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, eğitim alanında yapılacak hizmet ve desteklerin artarak sürdürüleceğini söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ İÇİN DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Dr.  Akgün, "Çocuklarımıza eğitim yardımında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çünkü memleketin ekonomik şartlarını hepimiz biliyoruz. Bizim çocuklara yapmış olduğumuz her hizmet bu ülkenin geleceği için en kutsal görevdir. Bu yıl 4 bin çocuğumuzun eğitim hayatına, okulda ihtiyaç duyduğu malzemelere katkı sağladık. Emeği geçen ve bize sponsorluk yapan bütün dostlarıma, bu işi yürüten arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesi'nden 4 bin öğrenciye eğitim desteği - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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