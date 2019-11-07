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Büyükçekmece Belediyesi'nden Karikatür Atölyesi

8 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi, 38'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda kurduğu standıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Büyükçekmece Belediyesi'nden Karikatür Atölyesi, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi, 38'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda kurduğu standıyla çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.


Büyükçekmece Belediyesi 3'üncü Kitap Günleri'ne de katılan karikatürist İrfan Ünalan, kitap fuarının minik ziyaretçileriyle bir araya geldi. Büyükçekmece Belediyesi standındaki İrfan Ünalan Karikatür Atölyesi'ni ziyaret eden minik kitapseverler Ünalan ile birlikte karikatür çizmenin keyfini sürdü.


"Hem eğlendiriyoruz hem de öğretiyoruz"


Tüm vatandaşları kitap fuarında bulunan Büyükçekmece Belediyesi standına davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Çocuklara eğlenirken öğretiyoruz. Küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazanan çocuklarımıza karikatür çizmeyi öğretiyoruz. Usta karikatürist İrfan Bey karikatür çizme tekniklerini çocuklarımıza uygulamalı olarak standımızda anlatıyor. Hem eğlendiriyoruz hem de öğretiyoruz" dedi. Büyükçekmece Belediyesi TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 12. Salon, 12601A numaralı stantta bulunuyor. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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