Büyükçekmece Belediyesi'nden sertifikalı kurban kesim kursu - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi'nden sertifikalı kurban kesim kursu

Büyükçekmece Belediyesi, İslami usullere göre kurbanlık kesiminin yapılması, kurban kesiminin inceliklerini öğretmek ve kazasız bir bayram geçirmek isteyen vatandaşlar için "Kurban Kesim Elemanı Kursu" verecek.

Büyükçekmece Belediyesi, İslami usullere göre kurbanlık kesiminin yapılması, kurban kesiminin inceliklerini öğretmek ve kazasız bir bayram geçirmek isteyen vatandaşlar için "Kurban Kesim Elemanı Kursu" verecek.

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18 yaşından büyük tüm vatandaşların başvuru yapabildiği Kurban Kesimi Elemanı Kursu'na katılanlar eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı sertifika almaya hak kazanacak.


Kursların 20 - 21 Temmuz tarihlerinde verileceğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarımız aralıksız devam ediyor. Kurban kesmenin inceliklerini öğrenmek isteyen 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı "Kurban Kesim Elemanı Kursu"na bekliyoruz. Kurban ibadetinin İslami kurallara göre yapılması gerekmektedir. Bunun için bu kursun önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde maalesef her yıl kurban kesimiyle ilgili kazalar yaşanıyor. Kazaların önüne geçmek, kurbanlıklara eziyet edilmemesini önlemek ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek için bu kursu açıyoruz. Büyük Büyükçekmece ailemin Kurban Bayramı şimdiden kutlu olsun" dedi.


Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurslara katılmak isteyen vatandaşlar 17 Temmuz tarihine kadar başvuruda bulunmalıdır. - İSTANBUL

milli eğitim bakanlığı, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesi'nden sertifikalı kurban kesim kursu - Son Dakika
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