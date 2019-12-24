Büyükçekmece Belediyesi'ne büyük onur - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi'ne büyük onur

6 saat önce

Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen "İDEALKENT Ödülleri"nin bu yılki sahipleri arasında Büyükçekmece Belediyesi de yer aldı.

Büyükçekmece Belediyesi'ne büyük onur, System.String[]

Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen "İDEALKENT Ödülleri"nin bu yılki sahipleri arasında Büyükçekmece Belediyesi de yer aldı.


Büyükçekmece Belediyesi, Akıllı Şehir Yönetim Platformu FlexCity uygulaması ile şehir ve şehir hayatına katkıda bulunarak "Akıllı Kent" kategorisinde ödül almaya hak kazandı. "Akıllı Kent Bilgi Otomasyonu" adlı projeyle İDEALKENT Ödülleri'ne başvuran Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ödülünü almak için 16 Ocak 2020 tarihinde Paris'teki UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) binasına gidecek. 150 projenin katıldığı İDEALKENT Ödülleri'nde ödül almaya hak kazanan 30 belediye arasında yer alan Büyükçekmece Belediyesi "FlexCity" uygulaması ile 3'üncü kez ödül kazanarak büyük bir başarıya imza attı.


"Gururluyuz, mutluyuz"


Bu başarının Büyükçekmece Belediyesi'nin vizyonunu temsil ettiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İlçemize ve vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti vermek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. FlexCity projemiz üçüncü kez ödüle layık görüldü. Gururluyuz, mutluyuz. Vatandaşlarımıza en hızlı hizmeti sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyükçekmece'ye bu yüzden 'Mutluluk Şehri' diyoruz" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:06 Kaynak: İHA
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