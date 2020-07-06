Büyükçekmece Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Büyükçekmece Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının birinci oturumunda 2019 yılı faaliyet raporu kabul edildi.

Büyükçekmece Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının birinci oturumunda 2019 yılı faaliyet raporu kabul edildi.

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Büyükçekmece Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci oturumunu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Meclisi, pandemi sürecine ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında komisyon üyesi seçimlerini gerçekleştirdi. Buna göre yeni seçilen encümen üyeleri 1 yıl, diğer komisyon üyelerinin ise 9 ay görev yapacak. Büyükçekmece Belediye Meclisi bir ilki gerçekleştirerek, Covid-19 araştırma komisyonu kurdu. 5 Meclis üyesinin yer alacağı komisyon bilim insanları ile birlikte çalışarak Covid-19 pandemi sürecine ilişkin bir rapor hazırlayacak.

Gündemde yer alan maddelerin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Büyükçekmece Belediyesi'nin 2019 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Şahin tarafından yönetilen oturumda Başkan Akgün, faaliyet raporuna ilişkin bir sunum yaptı. Akgün, 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılan projeler ve yapımı devam eden projeler hakkında meclisi bilgilendirdi.

"Bu millete daha iyi hizmet yapmak için kararlıyız"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi: "Büyükçekmece Belediyesi'nin 1 yıllık faaliyet raporunun burada müzakeresinden sonra siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma, tenkit edenlere, cevap verenlere ve bizi sabırlar izleyen muhtarlarımızla değerli arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2020 faaliyet raporunu verirken inşallah 2019 yılından daha iyi şeyler söyleme imkanımız olur. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma, büyükşehir belediyemize, diğer kurum ve kuruluşlara, bu hizmetleri yaparken bize destek verenlere çok teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum. Bu millete daha iyi hizmet yapmak için kararlıyız."

Komisyonlara şu isimler seçildi:

"Plan ve Bütçe Komisyonu CHP'den Ahmet Şahin ve Tuncay Tuna, AK Parti'den Ahmet Küçük, İmar Komisyonu CHP'den Savaş Bilik ve Tarık Erdoğan AK Parti'den Sedat Bostan, Ulaşım ve Trafik Komisyonu CHP'den Kerem Ereke ve Murat Erçağ, AK Parti'den Hasan Bacıoğlu, Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu CHP'den Ahmet Şahin ve Fatih Çınar, AK Parti'den Eyüp Karataş, Hukuk Komisyonu CHP'den Abdülkerim Menteşoğlu ve Evren Savaş, AK Parti'den Sami Sertadım, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu CHP'den Coşkun Tanış ve Tarık Erdoğan, AK Parti'den Şuayip Serinlik, Gençlik ve Spor Komisyonu CHP'den Rıza Can Özdemir ve Nevzat Sezen, AK Parti'den Ayhan Hastürk, Çevre ve Sağlık Komisyonu CHP'den Hakan Çebi ve Seçkin Sarı, AK Parti'den Yıldız Akbalık Polat, Tarife Komisyonu CHP'den Fatih Çınar, İYİ Parti'den Özkalp Beyaz, AK Parti'den Zerrin Çağlar, Harita Komisyonu CHP'den Savaş Bilik ve Nevzat Sezen, AK Parti'den Şiyar Hasbayram, Dezavantajlılar Komisyonu CHP'den Gülderen Başkan, Gelecek Partisi'nden Habibe Çiftçioğlu Başer, AK Parti'den Necmi Yıldız, Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu CHP'den Gülcan Tekdemir Demirkan ve Eren Savaş, AK Parti'den Zerrin Çağlar, Temel Haklar Komisyonu CHP'den Abdülkerim Menteşoğlu ve Murat Erçağ, AK Parti'den Necmi Yıldız, Çocuk Hakları Komisyonu CHP'den Tuncay Tuna ve Gülcan Tekdemir Demirkol, AK Parti'den Şuayip Serinlik, Göç ve Yabancılar Komisyonuna CHP'den Kerem Ereke ve Rıza Can Özdemir, AK Parti'den İdris Doğan, Covid 19 Araştırma Komisyonuna CHP'den Ahmet Şahin, Tuncay Tuna ve Kerem Ereke, AK Parti'den Yıldız Akbalık Polat ve Zerrin Çağlar seçildi." - İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükçekmece, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika

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