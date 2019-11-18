Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Belediyesi'nin akaryakıt alımı ihalesi canlı yayınlandı
Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesi'nin akaryakıt alımı ihalesi canlı yayınlandı - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi'nin akaryakıt alımı ihalesi canlı yayınlandı

7 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi 2020 yılı hizmet araçları, iş makineleri ve jeneratörler için "Akaryakıt Alım" ihalesini gerçekleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesi'nin akaryakıt alımı ihalesi canlı yayınlandı, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi 2020 yılı hizmet araçları, iş makineleri ve jeneratörler için "Akaryakıt Alım" ihalesini gerçekleştirdi.


Büyükçekmece Belediyesi, temizlik ihalesinden sonra akaryakıt alım ihalesini de internet üzerinden canlı yayınladı. Büyükçekmece Belediyesi'nin Facebook hesabından canlı olarak izlenilen ihalede, 2020 yılında hizmet araçları, iş makineleri ve jeneratörler için akaryakıt alım işinin nasıl gerçekleşeceği konusu tüm detaylarıyla paylaşıldı.


"Tüm kararlardan vatandaşlarımız haberdar olsun"


Facebook üzerinden canlı yayınların devam edeceğini söyleyen Başkan Dr. Hasan Akgün, "Şeffaf belediyeciliğe önem veriyorum. Aldığımız tüm kararlardan vatandaşlarımızın haberdar olsun. Akaryakıt alımı için gerçekleştirdiğimiz ihale tüm ayrıntılarıyla vatandaşımızın önünde gerçekleştirildi. Çalışmalarımızı Büyükçekmece ailemin bilgisi dahilinde yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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