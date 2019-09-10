Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Belediyesi, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı
Son Dakika Güncel Haber

Büyükçekmece Belediyesi, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı

1 saat önce

Büyükçekmece Belediyesinden yetkililer, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde ilçedeki Aşiret Dalcı Ortaokulunu ziyaret etti.

Büyükçekmece Belediyesi, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesinden yetkililer, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde ilçedeki Aşiret Dalcı Ortaokulunu ziyaret etti.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral, Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ve belediye meclis üyeleri sınıfları gezerek öğrencilere başarılarla dolu bir yıl diledi.


"Yeni eğitim ve öğretim yılı herkese hayırlı olsun"


Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, "Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Ülkemizin bu zor günlerinde aydınlık gençlerimize çok ihtiyaç var. Umarım eğitim alanında önemli atılımlar gerçekleştiririz. 2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılı okul müdürlerine, öğretmenlere, öğrencilere kısacası eğitim camiasında çalışan herkese hayırlı olsun. Çocuklarımızın verimli bir yıl geçirmesi dileğiyle" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine yanıt: Elbette ki katılacağız
Son Dakika: Akdeniz'de son 4 gün içinde korkutan ikinci deprem! Binali Yıldırım'ın birinci Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabineye gireceği iddia edildi Fatih Altaylı'dan Demet Akalın'a: Topu görse bomba diye karakola götürür

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:40:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece Belediyesi, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılını kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]