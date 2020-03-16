Büyükçekmece Belediyesi personelin yüzde 50'sini tedbir amaçlı izne ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediyesi personelin yüzde 50'sini tedbir amaçlı izne ayırdı - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi personelin yüzde 50'sini tedbir amaçlı izne ayırdı

6 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi, Korona virüsü salgını nedeniyle 60 yaş üzeri ve büro personelinin yüzde 50'sini 15 gün süreyle izne ayırdı.

Büyükçekmece Belediyesi personelin yüzde 50'sini tedbir amaçlı izne ayırdı, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi, Korona virüsü salgını nedeniyle 60 yaş üzeri ve büro personelinin yüzde 50'sini 15 gün süreyle izne ayırdı.


Büyükçekmece Belediyesi, virüs salgınına karşı yeni bir tedbir daha aldı. 16 Mart Pazartesi gününden itibaren küçük çocukları olan kadın personel, 60 yaş üzeri çalışanlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar öncelikli olmak üzere büro çalışanlarının yüzde 50'si kademeli olarak 15 gün süreyle izinli sayılacak.


"Daha sağlıklı bir ortam hedefledik"


Korona virüsünün tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Sağlık Bakanlığı ve uzmanların uyarılarını yakından takip ediyoruz. Yapılan uyarı ve öneriler doğrultusunda gerekli tedbirleri alıyoruz. Virüs salgınına karşı belediye personelimizin yüzde 50'sini 15 gün izne ayırdık. Bürolarda çalışan sayısını azaltarak daha sağlıklı bir ortam yaratmayı hedefledik" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:06 Kaynak: İHA
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