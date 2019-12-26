Büyükçekmece Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu

6 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi, soğuk havaların etkisini arttırmasının ardından sokak hayvanları için seferberlik başlattı.

Büyükçekmece Belediyesi sokak hayvanları için seferber oldu, System.String[]

Büyükçekmece Belediyesi, soğuk havaların etkisini arttırmasının ardından sokak hayvanları için seferberlik başlattı.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatları doğrultusunda soğuk kış aylarında yemek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için ilçedeki tüm bölgelere her gün yemek, mama ve su dağıtımı yapılıyor. Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkez'ine sahip Büyükçekmece Belediyesi yaklaşık 5 bin sahipsiz hayvanın barınma, beslenme ve bakımını gerçekleştiriyor. Belediye soğuk kış aylarında da sokak hayvanlarının beslenme ve bakımı ile yakından ilgileniyor. Soğuk havanın etkisini arttırmasının ardından seferberlik ilan eden Büyükçekmece Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Veterinerlik Şefliği ekipleri ilçe genelinde ve su barınan sahipsiz hayvanların yemek, mama ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler ayrıca besleme yapılan noktalarda kırığı, kanaması, açık yarası olan sokak hayvanlarına da gerekli sağlık müdahaleleri yapılıyor.


"Can dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz"


Havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanları için zor günlerin başladığını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Sokak hayvanlarımız soğuk günlerde hem yemek bulmakta hem de vücut ısılarını korumakta zorluk çekiyor. Yardıma muhtaç can dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Kedi, köpek ve kuşlarımızın soğuktan korunabilmeleri için, kış mevsiminde karınlarına doyurabilmeleri için gereken ne varsa yapıyoruz. Ekiplerimiz yemek, mama ve su takviyesinde bulunuyor. Ayrıca sağlık problemi yaşayan sokak hayvanlarının tedavisi de yapılıyor" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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