Büyükçekmece Belediyesi, Sokak Hayvanlarını Unutmuyor
1 saat önce
Türkiye'nin en büyük ve modern hayvan barınaklarından biri olan "Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi" her gün binlerce sokak hayvanının da karnını doyuruyor.
Türkiye'nin en büyük ve modern hayvan barınaklarından biri olan "Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi" her gün binlerce sokak hayvanının da karnını doyuruyor.
Büyükçekmece Belediyesi, sokakta yaşam mücadelesini hayvanlarını da unutmayarak onların günlük mama ve su ihtiyacını karşılıyor. Barınak görevlileri özellikle soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken kedi ve köpekler için her gün rutin olarak bölgelere özel hazırlanmış yiyecek, mama ve su dağıtımı yapıyor. Sokak hayvanları için barınakta özel pişirilen yiyecekler ilçedeki belirli bölgelere dağıtılarak minik dostların temel ihtiyaçları karşılanıyor. Aynı zamanda binlerce sokak hayvanının sağlık durumuyla da yakından ilgilenen veteriner hekimler, hayvanların bakım ve tedavisini üstleniyor.
"Tüm canlılar bizim için çok değerli"
Büyükçekmece Belediyesi veteriner hekimleri tarafından sokak hayvanlarının bakım ve aşılarının da düzenli olarak yapıldığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Benim belediyecilik anlayışım insanları ve tüm canlıları mutlu etme sanatıdır. Büyükçekmece ailemize ne kadar iyi hizmet verebiliriz diye çalışmalar üretirken sokaktaki canlarımızı da unutmuyoruz. Sokak hayvanlarımızı asla aç bırakmıyoruz. Barınağımızda binlerce kedi ve köpeğin bakımını üstleniyoruz. Dışarıda yiyecek bulmakta zorluk çeken kedi ve köpeklerimizi beslemeyi de ihmal etmiyoruz. Büyüçekmece'deki tüm canlılar bizim için çok değerli"dedi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:31 Kaynak: İHA
Türkiye'nin Kenevir Üretim Merkezi Seçilen Vezirköprü'de Arazilere Talep Arttı
Avrupa Birliği Türkiye'ye Suriyeliler İçin 1,5 Milyar Euro Verecek
HDP'den Demirtaş Açıklaması: Cezaevinde Olmasaydı Cumhurbaşkanı Olacaktı
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'den Türkiye'ye Zeytin Dalı: Yakın İş Birliği İçerisinde Olmak İstiyoruz