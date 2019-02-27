Büyükçekmece Belediyesi, Spor Alanında Bir Başarıya Daha İmza Attı

Spor alanındaki başarıları ve dereceleriyle büyük başarılara imza atan Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi başarıya doymuyor.

Spor alanındaki başarıları ve dereceleriyle büyük başarılara imza atan Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi başarıya doymuyor.



Büyükçekmece Belediyesi Atletizm Takımı sporcuları Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Türkiye Olimpik Deneme Atletizm Şampiyonası'na katılarak madalya almaya hak kazandı. Büyükçekmece Belediyesi Atletizm Takımı sporcuları Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan 18 yaş altı 382 atlet arasında kendilerinden yaşça büyük sporcularla mücadele vererek finale koştu.



Uzun atlamada Büyükçekmece sporcuları Yavuz Selim Yılmaz, Fatma Pınar Gülseven, Sudenaz Karakoç, Fatma Işıl Mutlu ve Sudenaz Terzi dereceye girdi.



"Bu başarı büyük Büyükçekmece ailemin başarısıdır"



Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye Salon Şampiyonası'nda elde ettiği başarının ardından Milli Takım kampına davet edilen Büyükçekmece Belediyesi Atletizm Takımı sporcusu Çağatay Altun'u ve tüm sporcuları tebrik eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Genç sporcularımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımız sayesinde Büyükçekmece sporda da başarıdan başarıya koşuyor. Kendilerinden yaşça büyük rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarıya imza attılar. Bu başarıda anne ve babaların da payı büyük. Çocuklarınızı olabildiğince spora ve sanata yönlendirin. Bu madalyalar, bu başarı büyük Büyükçekmece ailemin başarısıdır" dedi. - İSTANBUL

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