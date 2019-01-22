Büyükçekmece Belediyesi Yeşil Alanlarını Koruyor

İstanbul'un en fazla yeşil alana sahip ilçelerinden olan Büyükçekmece'de yeşil alanlar korunarak geliştiriyor.

İstanbul'un en fazla yeşil alana sahip ilçelerinden olan Büyükçekmece'de yeşil alanlar korunarak geliştiriyor.



Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 24 mahallenin tamamında denetimlerde bulunuyor. İlçede bulunan tüm yeşil alanlarda ihtiyaca yönelik olarak budama, ağaç dikim, bitki ve çiçek dikim, ilaçlama gibi çeşitli çalışmalar yapılıyor.



Budama çalışmaları önlem niteliği taşıyor



Kış aylarının gelmesiyle birlikte budama çalışmalarına ağırlık veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipler bu sayede, ağaçların olumsuz etkilere karşı korunmasını sağlıyor. Şehrin ana caddeleri başta olmak üzere ilçe sınırları içerisinde kalan tüm cadde, sokak ve parklarda budama çalışmalarını titizlikle devam ettiren ekipler ayrıca, kış aylarında kuruyan dalların yola dökülmesi durumunda araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için önlem almış oluyor.



Tüm bitkilerin bakımları yapılıyor



Budama çalışmalarını sürdüren ekipler bir yandan da yaprak döken ağaç ve bitkilerin bakım ve temizliğini gerçekleştiriyor. Düzenli olarak yapılan yabani ot temizlikleri ve çim biçme çalışmaları sayesinde her daim bakımlı olan yeşil alanlar korunmuş oluyor



Çalışmalar aralıksız sürecek



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün yakından takip ettiği bakım çalışmaları, sorunsuz bir kış mevsimi için olmazsa olmaz konumda. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri her yıl düzenli olarak yaptığı budama çalışmaları sayesinde hem ağaçların sağlığını korumuş oluyor hem de mevsim şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Büyükçekmecelileri korumuş oluyor. Yoğun mesaisine devam eden ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürecek. - İSTANBUL

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