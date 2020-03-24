- Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek - Son Dakika
Son Dakika Yerel - Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek - Son Dakika

- Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek

6 saat önce

- Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi tarafından hayata geçirilen "Canlı Destek Terapi Hizmeti" her gün onlarca kişiye psikolojik destek veriyor.

- Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi tarafından hayata geçirilen "Canlı Destek Terapi Hizmeti" her gün onlarca kişiye psikolojik destek veriyor.

İlçede 6 uzman psikolog, haftanın 7 günü korona virüs endişesi taşıyan vatandaşlara bireysel terapi hizmeti verirken, vaka sayılarında yaşanan artış psikolojik destek talebini de arttırdı. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ahmet Hakan Durmaz, Türkiye'de korona virüs vaka sayısı arttıkça kaygının da arttığını belirterek, "Uzman psikologlarımız ve sosyologlarımızla birlikte vatandaşlarımızın endişelerini ve kaygılarını gidermek üzere canlı destek hattı kurduk. Bu canlı destek hattında online görüşmelerimiz, online terapilerimizle vatandaşın endişe ve kaygılarını gidermeye çalışıyoruz" dedi.

"Kaygılar genellikle belirsizlik kaynaklı"

Uzman Klinik Psikolog Burçin Çıtak, son dönemlerde dünyada ve ülkede pek çok olumsuz olay yaşandığını ve yaşanan olayların endişeleri arttırdığını ifade ederek şunları söyledi:

"Büyükçekmece halkı da yaşanan bu büyük belirsizlik hali, korku ve yoğun endişesinden ötürü zor zamanlar geçirmekte. Bizler de her zaman olduğu gibi Büyükçekmeceli vatandaşlarımıza sabah 08.30 - 00.00 saatleri arasında gerek telefonlarla canlı destek, gerek online terapilerimizle görüntülü olarak, 4 psikolog ve 2 sosyologla birlikte hizmet vermekteyiz. Gün içerisinde yaklaşık 50 vatandaşımızın yoğun kaygı ve taleplerini karşılıyoruz. Tüm korkularını dindirmeye ve yatıştırmaya çalışıyoruz. Korona virüsü ile ilgili kaygı genellikle yaşanılan belirsizlik halinden, bu durumun ne kadar devam edeceğini sürekli düşünüyorlar. Yaşanılan bu kaygı, korku ve üzüntü hali çok normal fakat kaygı seviyesi yükseldiğinde bizler de orada devreye giriyoruz.

- Büyükçekmece Belediyesinden psikolojik destek

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Büyükçekmece, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:37 Kaynak: İHA

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