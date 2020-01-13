Büyükçekmece Belediyesine 3 büyük ödül - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesine 3 büyük ödül

6 saat önce

2020 yılına 3 önemli ödülle başlayan Büyükçekmece Belediyesi, ulusal ve uluslararası alanda çok büyük bir başarıya daha imza attı.

Büyükçekmece Belediyesine 3 büyük ödül, System.String[]

2020 yılına 3 önemli ödülle başlayan Büyükçekmece Belediyesi, ulusal ve uluslararası alanda çok büyük bir başarıya daha imza attı.


Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Belediyeler İçin Akıllı Şehirler Fikir Yarışması" kapsamında "Akıllı Etiket Çek, Gönder, Güncelle" projesiyle ödül almaya hak kazandı. 15 Ocak Çarşamba günü Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek ödül töreninde Büyükçekmece Belediyesine plaket ve 500 bin TL para ödülü verilecek. Başkan Akgün, belediye meclis üyeleri ile birlikte törene katılarak ödülü alacak.


Başkan Akgün, UNESCO binasında ödül alacak


UNESCO tarafından düzenlenen İDEALKENT Ödülleri'ne "Akıllı Kent Bilgi Otomasyonu" adlı projeyle başvuran Büyükçekmece Belediyesi, 150 projenin katıldığı yarışmada ödül almaya hak kazanan 30 belediye arasında yer aldı. Büyükçekmece Belediyesi "FlexCity" uygulaması ile 3. kez ödül kazanarak büyük bir başarıya imza atmış oldu. Belediye Başkanı Hasan Akgün, 16 Ocak Perşembe günü Paris'teki UNESCO binasında düzenlenecek törene katılarak ödülü alacak.


"Avrupa 12 Yıldız Şehir" ödülüne layık görüldü


Büyükçekmece'ye bir ödül de Avrupa Konseyinden geldi. Büyükçekmece Belediyesi, 8. kez "Avrupa 12 Yıldız Şehir" ödülüne layık görüldü. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 8. kez "Avrupa 12 Yıldız Şehir Unvanı"na layık görülen Büyükçekmece Belediyesi, 8 defa üst üste bu ödülü alan tek belediye oldu. 25 Şubat tarihinde Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenecek olan törende Başkan Akgün'e "Avrupa 12 Yıldız Ödülü" takdim edilecek.


"Ödüller Büyükçekmece halkı için şereftir"


2020 yılına ulusal ve uluslararası alanda 3 önemli ödülle başlamanın mutluluk verici olduğunu belirten Başkan Akgün, "Belediyemizi ve şehrimizi ilgilendiren 3 ödül alacağız. Takdir edenlere teşekkür ediyoruz. Bu ödüller bizim için, Büyükçekmece halkı için bir şereftir. Başarılarımızın gerçek sahibi ise halkımızdır. Bu hizmetlere destek veren tüm meclis üyesi ve mesai arkadaşlarıma şehrimiz ve halkımız adına ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Ankara, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
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