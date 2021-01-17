Büyükçekmece beyaza büründü - Son Dakika

Büyükçekmece beyaza büründü
17.01.2021 10:47
Büyükçekmece beyaza büründü İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Büyükçekmece havadan görüntülendi.
Büyükçekmece beyaza büründü
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Büyükçekmece havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da dün itibariyle yoğun kar yağışının olacağına dair uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından dün akşamüzeri kar yağışı başladı. Yer yer yoğun olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde beyaz örtü oluştu. Büyükçekmece de yoğun kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen ilçeler arasındaydı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu Büyükçekmece, havadan görüntülendi.
Son Dakika Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular Avrupa'nın gözü bu seçimdeydi! Almanya'da Merkel'in halefi 'Türk Armin' oldu İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Bakan Koca yeni parti aşılar için müjdeyi verdi! Tarih ve miktar detayları belli oldu Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı