Üye Girişi
Büyükçekmece bilimsel tarımın ilk mahsullerini almaya başladı - Son Dakika

Büyükçekmece bilimsel tarımın ilk mahsullerini almaya başladı

06.08.2021 13:25

Büyükçekmece bilimsel tarımın ilk mahsullerini almaya başladı Büyükçekmece Belediyesi'nin Celaliye'deki tarlasında BÜTKOOP (Büyükçekmece Tarım Kooperatifi) ile birlikte bamya hasadı gerçekleştirildi.

Büyükçekmece bilimsel tarımın ilk mahsullerini almaya başladı

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi'nin Celaliye'deki tarlasında BÜTKOOP (Büyükçekmece Tarım Kooperatifi) ile birlikte bamya hasadı gerçekleştirildi. Bilimsel tarımının geliştirilmesi ve tarımda yeni uygulamalar alanında pek çok projeye imza atan Büyükçekmece Belediyesi çiftçi kadınlara destek vermeye devam ediyor.

Büyükçekmece Belediyesi'nin bilimsel tarımı yaygınlaştırmak adına Yeditepe Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve BÜTKOOP ile birlikte yürüttüğü proje ilk mahsullerini vermeye başladı. Proje kapsamında bilimsel tarım yöntemleri konusunda eğitimler alan çiftçi kadınlar ile birlikte hasadı gerçekleştiren Başkan Akgün kent tarımına önem verildiği taktirde ilaçsız mahsullerin alınacağını söyledi. Başkan Akgün'ün konuşması şu şekilde:

"Sabahın erken saatinde Büyükçekmece'mizin en şirin köyü mahalle ama biz köy diyoruz. Celaliye'de buluştuk. Hanımlarımız ile beraber, ücretli çalışan kadınlarımız ile beraber bamya hasadı yapmaya başladık. Çoktan yapıyoruz, satıyoruz. Büyükçekmece Tarım Üretici ve Tüketici Kooperatifi hem üretiyor hem tüketiyor hem satıyor hem elde edilen ürünlerin parasını peşin olarak vatandaşa, üretenlere verebiliyor. Şu anda içinde bulunduğumuz bamya tarlası belediyeye ait ve birçok bamya tarlamız var. Gördük ki eğer bu işe eğilirseniz, kent tarımına önem verirseniz böyle muhteşem, ilaçsız mahsulleri alabilirsiniz. Şimdi kooperatifimiz hem satışını yapıyor kilosu 20 lira civarında. Hem de turşusunu hazırlıyor. Turşu olarak da satılıyor. Ürettiğimiz her mal tamamıyla satılıyor. Vatandaş temiz, sağlıklı gıdayı alıyor ve aynı zamanda mahalle halkı, köy halkı harekete geçiyor. Cebine para yürüyor. Mutfağına büyük bir destek alıyor. Bundan sonraki görevimiz İstanbul'un en yeşil ilçelerinden en çok belediyeye ait yeşil alanları bulunan ilçemizde her türlü bölgemizde olacak toprak yapımıza göre yetişecek mahsulü hem üreteceğiz hem ürettireceğiz. Hem eğitim alacağız hem eğitim vereceğiz."

Vatandaşımızın bütçelerine destek olamaya devam edeceğiz

Tarımın süreklilik arz eden ve emek isteyen bir iş olduğunu belirten Başkan Akgün konuşmasına şöyle devam etti:

"Siyez buğdayını burada kimse tanımıyordu. Şimdi siyez buğdayı çok önemli girdi sağlıyor. Çok önemli gelir elde ediyor vatandaşımız. Üniversiteler ile iş birliği yapmış olmamamız Namık Kemal Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi gibi önemli üniversitelerimiz ile iş birliği yaparak işin bilimsel yönünü de hem kendimiz hem de vatandaşımıza öğretilmesi noktasında üniversite desteklerini almış olmak bizim için çok önemliymiş."

Büyükçekmece'nin "Celaliye Bamyası" diye bir bamyası var artık

Celaliye'de üretilen bamyanın coğrafi işaretinin alındığını da belirten Başkan Akgün sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bamyayı çıkarttık. Bunun büyüklerini turşu yapıyoruz. Sarımsak kullanıyoruz. Sarımsağı da biz üretiyoruz. Bugün sadece bamya hasadı yapıyoruz. Bu nedenle basına bunu aktardık bugün. Yarın diğer hasatları da yapacağız. Mısırından siyez buğdayına, patlıcanı, biberinden top lahanasına kadar hepsine gireceğiz. Girdik hepsine. Onların mahsullerini alacağız. Burada vermem gereken en önemli bilgi şudur. Gördüğünüz çok kıymetli bir ürün. Müthiş bir ürün. Bamyanın nasıl bir insan dostu nasıl bir sağlık açısından ne kadar zengin olduğunu herkes biliyor. Pek sevilmez ama müthiş bir ürün bu. Bizim Celaliye bölgemizde bulunduğumuz yerdeki bamya çok kaliteli çok değişik bir bamyadır. Coğrafi işaretini aldık, almak üzereyiz. İşlemleri bitti. Bu çok önemli. Büyükçekmece'nin "Celaliye Bamyası" diye bir bamyası var artık coğrafi işareti ile beraber.

Büyükçekmece bilimsel tarımın ilk mahsullerini almaya başladı
Büyükçekmece bilimsel tarımın ilk mahsullerini almaya başladı
Büyükçekmece bilimsel tarımın ilk mahsullerini almaya başladı
Büyükçekmece bilimsel tarımın ilk mahsullerini almaya başladı

Yeditepe Üniversitesi, Büyükçekmece, İstanbul, Tarım, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Büyükçekmece bilimsel tarımın ilk mahsullerini almaya başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı 14:25 Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı Akşener'den 14:20 Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu 14:09 Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu
1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Türk pilot operasyon devam ederken motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış 13:40 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Türk pilot operasyon devam ederken motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu 13:28 Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri 12:15 Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri
AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak 11:36 AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı 11:15 Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı

Son Dakika Haberleri
14:25 Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı
14:23 Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar
14:20 Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor
14:08 Son Dakika: Esenyurt'ta bir lojistik firmasında yangın çıktı! Dumanlar çevre ilçeleri korkuttu
13:48 Acun Ilıcalı'dan beklenen adım geldi! AHBAP derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak
13:40 1.3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi! Türk pilot operasyon devam ederken motorları ateşleyip kaçmaya çalışmış
13:34 Turizm hedefinde değişiklik yok! Yangınlara rağmen, 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir bekleniyor
13:27 Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu
13:26 Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi
13:21 Gülben Ergen, "Help Turkey" paylaşımları için soruşturma başlatılmasına isyan etti
TEMA Vakfı'nın bağışını reddettiği Cengiz Holding'ten açıklama geldi: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz TEMA Vakfı'nın bağışını reddettiği Cengiz Holding'ten açıklama geldi: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz         
14:30
Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar         
14:23
Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için "Çeyrek altın" olarak adlandırılıyor         
14:11
Acun Ilıcalı'dan beklenen adım geldi! AHBAP derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak Acun Ilıcalı'dan beklenen adım geldi! AHBAP derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak         
13:49
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi         
13:26
Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonda TRT Spor'da boy gösterecek         
12:00
Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu Esra Hankulu'nun ölümüyle tekrar gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu         
11:29
Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü         
11:07
Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! Manken Tülin Şahin, eski eşini gözaltına aldırdı! "Çocuğuma şiddet uyguluyor" diyerek şikayet etti         
10:39
Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım         
10:28
Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı Süreyya Yalçın'a büyük tepki! Yangın bölgesine gönderdiği yardım aracına, büyük harflerle adını yazdırdı         
10:15
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir         
09:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesindeki tabut detayı ve ablasının paylaşımı yürek parçaladı         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 14:38:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece bilimsel tarımın ilk mahsullerini almaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement