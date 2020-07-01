Büyükçekmece bir camiye daha kavuşuyor - Son Dakika

Büyükçekmece bir camiye daha kavuşuyor

Büyükçekmece Belediyesi, ilçeye yeni, modern ve depreme dayanıklı ibadethaneler kazandırmayı sürdürüyor.

Büyükçekmece Belediyesi, ilçeye yeni, modern ve depreme dayanıklı ibadethaneler kazandırmayı sürdürüyor.

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Büyükçekmece Belediyesi ile Gürsu ailesinin katkılarıyla Celaliye Mahallesi'nde yaptırılan cami mimarisi ile İstanbul'un en dikkat çeken camilerinden biri olmaya hazırlanıyor.


Önümüzdeki günlerde ibadete açılacak


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile hayırsever Hacı Ramazan ve Gülsüm Gürsu ailesinin katkılarıyla yaptırılan cami inşaatında sona gelindi. Mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesi'ne ait olan arsa üzerinde yapılan caminin toplam alanı bin 150 metrekare. Engelli vatandaşların da ibadetlerini kolaylıkla yapabilmeleri için her türlü önlemin alındığı cami inşa edilirken, çevrede bulunan anıt ağaç ve tarihi çeşme korundu. Önümüzdeki günlerde ibadete açılacak olan caminin çevre düzenlemesi ve aydınlatma projesi Büyükçekmece Belediyesi tarafından yaptırılıyor.


"Gürsu ailesine teşekkür ediyorum"


Yapımında sona gelinen Hacı Ramazan Gürsu ve Gülsüm Gürsu Camii'nde incelemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; "Celaliye halkının taleplerine kulak verdik, cemaat kapasitesi çok daha fazla olan kadın, erkek, dezavantajlı vatandaşlarımıza hizmet verebilecek daha büyük, çok daha özel, depreme dayanıklı camiyi hayırsever Gürsu ailesinin katkılarıyla yaptık. Böyle özel bir ibadethaneyi Celaliye'ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gürsu ailesine katkılarında dolayı, Celaliyeli vatandaşlarımıza da yoğun ilgileri ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:04 Kaynak: İHA

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