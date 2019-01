Büyükçekmece" Bu Yıl da Emıtt'te

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 31 Ocak'ta başlıyor.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen turizm fuarı her yıl binlerce vatandaşı ve turisti ağırlıyor. Büyükçekmece Belediyesi kültür ve turizm alanındaki projeleriyle için EMITT Turizm Fuarı'nda stant açıyor.



31 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek fuarda uluslararası kültür paylaşımını ve ülkelerin turizm açısından tanıtımını projelendiren Büyükçekmece Belediyesi bu yıl "Mutluluk Şehri Büyükçekmece" sloganı altında çeşitli etkinlikler düzenleyerek fuarda dikkat çeken stantlar arasında yer alacak.



"Her yıl binlerce ziyaretçiyi Büyükçekmece'de ağırlıyoruz"



Kültür, turizm ve eğitim alanında hızla ilerleyen Büyükçekmece'yi daha iyi anlatma açısından EMITT Turizm Fuarı'nı önemsediğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "EMITT, turizm açısından yeni gelişmeleri görerek vatandaşlara Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımını yapma konusunda fuarımız büyük rol oynuyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi Büyükçekmece'de ağırlıyoruz. Fuarımız sayesinde ilçemize gelen vatandaşlarımıza projelerimizi anlatma imkanı buluyoruz. Fuara ev sahipliği yapan TÜYAP'a teşekkür ediyorum" dedi.



Büyükçekmece Belediyesi'nin standını merak eden vatandaşlar TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 12 Numaralı Salon G-420 numaralı standı ziyaret edebilir. - İSTANBUL

