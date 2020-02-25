Büyükçekmece çim amfiye kavuştu - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Büyük Atatürk Parkı içerisine yapılan 2 bin metrekare alana sahip çim amfi, doğal bir ortamda eğlenme ve dinlenme imkanı sunacak.



Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce 2 bin metrekare alan üzerine kurulan çim amfi, arazinin doğal eğiminden faydalanılarak projelendirildi. Betonarme malzeme kullanılmadan yapılan amfi, ilçe halkını kültürel ve sanatsal etkinliklerde buluşturacak doğal bir ortama sahip. Gerektiğinde demontable sahne kurulabilecek olan amfide yazlık sinema gösterimleri de yapılabilecek. Çim amfi özellikle yaz aylarında birbirinden renkli etkinliğe ev sahipliği yapacak.



"Sosyal ve kültürel etkinliklerin merkezi olacak"



Çim amfinin kültürel ve sosyal anlamda önemli bir hizmete ev sahipliği yapacağını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Çim amfi doğal bir ortamda eğlenme, dinlenme imkanı sunacak. Özellikle yaz aylarında halkımızın buluşma noktası olup, sosyal ve kültürel etkinliklerin merkezi olacaktır" dedi. - İSTANBUL