BÜYÜKÇEKMECE D 100'DE KAZA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE D 100'DE KAZA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (1) - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE D 100'DE KAZA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (1)

6 saat önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHABüyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE D 100'DE KAZA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (1), System.String[]

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Büyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D 100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan görüntüler


D-100 Karayolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:49 Kaynak: DHA
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