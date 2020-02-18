BÜYÜKÇEKMECE D 100'DE KAZA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (1) - Son Dakika

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BÜYÜKÇEKMECE D 100'DE KAZA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (1)
6 saat önce
Ersan SAN / İSTANBUL DHABüyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:49 Kaynak: DHA
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Büyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D 100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Kazadan görüntüler
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