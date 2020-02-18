Büyükçekmece D 100'de kaza: 1'i ağır 3 yaralı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece D 100'de kaza: 1'i ağır 3 yaralı (1) - Son Dakika

Büyükçekmece D 100'de kaza: 1'i ağır 3 yaralı (1)

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı.

Büyükçekmece D 100'de kaza: 1'i ağır 3 yaralı (1), System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D 100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.


- İstanbul
D-100 Karayolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:57 Kaynak: DHA
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