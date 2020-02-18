Büyükçekmece d 100'de kaza 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Büyükçekmece d 100'de kaza 1'i ağır 3 yaralı
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Ersan SAN İSTANBUL DHABüyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:07 Kaynak: DHA
Ersan SAN İSTANBUL DHA
Büyükçekmece D 100 Karayolu'nda iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı kazada 1'İ ağır 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D 100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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