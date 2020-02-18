(Büyükçekmece D 100'de kaza: 1 ölü 2 yaralı; makas iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Büyükçekmece D 100'de kaza: 1 ölü 2 yaralı; makas iddiası - Son Dakika

(Büyükçekmece D 100'de kaza: 1 ölü 2 yaralı; makas iddiası

7 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE D 100 Karayolu'nda iddiaya göre makasa atarak gelen otomobilin sürücüsü, önündeki TIR ile başka bir otomobilin arasına girdi.

(Büyükçekmece D 100'de kaza: 1 ölü 2 yaralı; makas iddiası, System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE D 100 Karayolu'nda iddiaya göre makasa atarak gelen otomobilin sürücüsü, önündeki TIR ile başka bir otomobilin arasına girdi. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D 100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR sürücüsü kendilerine çarpan otomobilin makas atarak geldiğini ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.

Kaza, saat 17.45 sıralarında, Büyükçekmece D 100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda makas atarak ilerleyen 34 HT 8861plakalı otomobilin sürücüsü Salih E., önündeki Murat T.'nin kullandığı TIR ile Ahmet K.'nin kullandığı 34 UC 2338 plakalı otomobilin arasından geçmek istedi. Otomobil, solundaki TIR ile sağındaki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada, Salih E.'nin yanında bulunan Adnan Tansu(38) ağır yaralanarak otomobilde sıkıştı. Salih E. ile adı öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipler, çalışma yaparak otomobilde sıkışan Adnan Tansu'yu kurtardı. 3 yaralı da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Adnan Tansu Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D 100 Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırmasının ardından trafik normale döndü. TIR sürücüsü Murat T. ile kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Ahmet K. ifade işlemleri işin polis merkezine götürüldü.

MAKAS İDDİASI

Kazaya karışan TIR sürücüsü Murat T., "Ben TIR'ı kullanıyordum. Sağımdaki arabayı sollamaya geçiyordum, geçmeden sağımdaki aynadan arkaya bakıyordum zaten. Arkadan iki kere makas attı. Makas attıktan sonra geldi, ikimizin arasına girdi, onun soluna benim sağ basamağıma. Sollamaya geçtiğim araç ile ikimizin arasına girdi.  İkimizin arasına çaprazlama girdi, makas atar gibi." dedi.

Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.


- İstanbul
D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:01 Kaynak: DHA
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