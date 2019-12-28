Büyükçekmece d-100 karayolu'nda kar küreme araçlarıyla önlem - Son Dakika

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Büyükçekmece d-100 karayolu'nda kar küreme araçlarıyla önlem
6 saat önce
100 Karayolu'nda kar küreme ve yol tuzlama araçlarıyla önlem alındı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:34 Kaynak: DHA
BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda kar küreme ve yol tuzlama araçlarıyla önlem alındı.
İstanbul'a dün ilk karın düşmesinin ardından yollarda kar küreme tuzlama araçlarıyla önlem alındı. D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde kar küreme ve tuzlama aracı yerleştirildi. D-100 Karayolu'nun belli noktalarına da kar yağması halinde yollara dökülmek üzere tuz bırakıldı.
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