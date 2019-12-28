Büyükçekmece d-100 karayolu'nda kar küreme araçlarıyla önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece d-100 karayolu'nda kar küreme araçlarıyla önlem - Son Dakika

Büyükçekmece d-100 karayolu'nda kar küreme araçlarıyla önlem

6 saat önce

100 Karayolu'nda kar küreme ve yol tuzlama araçlarıyla önlem alındı.

BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda kar küreme ve yol tuzlama araçlarıyla önlem alındı.

İstanbul'a dün ilk karın düşmesinin ardından yollarda kar küreme tuzlama araçlarıyla önlem alındı. D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde kar küreme ve tuzlama aracı yerleştirildi. D-100 Karayolu'nun belli noktalarına da kar yağması halinde yollara dökülmek üzere tuz bırakıldı.

Büyükçekmece d-100 karayolu'nda kar küreme araçlarıyla önlem

D-100 Karayolu, Büyükçekmece, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:34 Kaynak: DHA
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