Büyükçekmece d-100 karayolu'nda kar küreme araçlarıyla önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece d-100 karayolu'nda kar küreme araçlarıyla önlem - Son Dakika

Büyükçekmece d-100 karayolu'nda kar küreme araçlarıyla önlem

6 saat önce

100 KARAYOLU'NDA KAR KÜREME ARAÇLARIYLA ÖNLEM.

BÜYÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU'NDA KAR KÜREME ARAÇLARIYLA ÖNLEM

Büyükçekmece d-100 karayolu'nda kar küreme araçlarıyla önlem

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:23 Kaynak: DHA
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