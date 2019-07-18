Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece D-100 karayolunda çökme
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Büyükçekmece D-100 karayolunda çökme

50 dakika önce

100 karayolu Büyükçekmece mevkisinde meydana gelen çökme nedeniyle Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşandı.

Büyükçekmece D-100 karayolunda çökme, System.String[]
D-100 karayolu Büyükçekmece mevkisinde meydana gelen çökme nedeniyle Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşandı.
Büyükçekmece, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:57 
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