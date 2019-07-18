Büyükçekmece D-100 karayolunda çökme
50 dakika önce
100 karayolu Büyükçekmece mevkisinde meydana gelen çökme nedeniyle Ankara yönündeki trafik akışında aksama yaşandı.
D-100 karayolu Büyükçekmece
mevkisinde meydana gelen çökme nedeniyle Ankara
yönündeki trafik akışında aksama yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:57
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