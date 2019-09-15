Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece D-100 Karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon...
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Büyükçekmece D-100 Karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon...

42 dakika önce

Büyükçekmece D-100 Karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir özel halk otobüsüne ardından bariyerlere çarparak durabildi.

Büyükçekmece D-100 Karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon..., System.String[]

Büyükçekmece D-100 Karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir özel halk otobüsüne ardından bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. - İSTANBUL

D-100 Karayolu, Büyükçekmece, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
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