Büyükçekmece D-100 Karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon...
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Büyükçekmece D-100 Karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir özel halk otobüsüne ardından bariyerlere çarparak durabildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
Büyükçekmece D-100 Karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir özel halk otobüsüne ardından bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralanırken, D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. - İSTANBUL
Hamile yolcu halk otobüsüyle hastaneye yetiştirildi Büyükçekmece D-100 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon... Polisin "dur" ihtarına uymayan driftçiler kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti