Büyükçekmece'de 10 günlük eşini öldüren kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi - Son Dakika

Büyükçekmece'de 10 günlük eşi eşi Fatma Güraslan'ı 21 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Beytullah Güraslan'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Beytullah Güraslan ve müşteki avukatları katıldı.? Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumundan sanığın cezai ehliyetinin yerinde olduğuna dair raporun geldiğini söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, maktul Fatma Güraslan ile sanık Beytullah Güraslan'ın olay tarihi olan 24 Ekim 2018'den 10 gün önce resmi nikah kıydıklarını, sanığın olaydan önce iş nedeniyle yurt dışına çıktığı ve maktul ile telefon üzerinden mesaj ve görüntülü görüşme yaptığı belirtildi.

Sanığın olay günü öğlen saatlerinde yurt dışından gelerek, maktulden kısa bir süre önce eve girdiği, ardından maktul ile aralarında tartışma çıktığı ve sanığın mutfaktaki bıçakla maktulü 21 defa bıçaklayarak öldürdüğü anlatılan mütalaada, sanığın savunmasında, maktulün köyden ayrılmak için kendisini kullandığını hissettiğini, kendisini aldattığından şüphelendiğini ve ayrılmak istediğini söyleyince kızgınlıkla mutfaktan aldığı bıçağı salladığını ve öldürme amacının olmadığını savunduğu ifade edildi.

Mütalaada, sanığın maktulün ölümcül bölgelerine yönelik öldürmeye elverişli bıçak ile vurduğu, haksız tahrik altında üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı, bu yöndeki beyanlarına itibar edilmediği belirtilerek, maktulün vücuduna yönelik darbe sayısının fazlalığı ve şiddeti göz önüne alınarak, sanığın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Müşteki avukatları da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, bir sonraki celse sanığın ve avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunması için duruşmayı erteledi.?

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 24 Ekim 2018'de öldürülen Fatma Güraslan'ın eşi sanık Beytullah Güraslan ile olaydan kısa süre önce evlendikleri anlatıldı.

Sanığın olaydan önce iş nedeniyle yurt dışına çıktığı belirtilen iddianamede, olay gecesi maktul ile telefonla görüşen sanığın İstanbul'a geldiği ve evde çift arasında tartışma çıktığı ifade edildi.

Çıkan kavgada sanığın, eşi Fatma Güraslan'ı 21 kez bıçaklayarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, Beytullah Güraslan'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.