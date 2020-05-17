Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu 6'ncı kattaki evinden aşağı düşerek hayatını... - Son Dakika

Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi bir kadın, oturduğu 6'ncı kattaki evinden aşağı düşerek hayatını kaybetti. Vücudunda yanıklar olan talihsiz kadının intihar mı ettiği yoksa yakılarak camdan mı atıldığı konusunda polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başattı. - İSTANBUL