BÜYÜKÇEKMECE'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRI DAVASI

*SANIK ORHAN ÜNĞAN'IN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İstanbul DHA

Büyükçekmece'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan, "Avukatım öldürülecek dedim, öldürüldü. Kardeşimi öldürmek için plan yapılıyor dedim, 10 gün sonra kardeşim öldürüldü" dedi ve tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ünğan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"AVUKATIM ÖLDÜRÜLDÜ, KARDEŞİM ÖLDÜRÜLDÜ"

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada "Adam öldürmeye azmettirme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Orhan Ünğan hazır bulundu. Mahkeme başkanı yakalamalı sanık olan İlhan Ünğan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Söz verilen tutuklu sanık Orhan Ünğan, kardeşi İlhan Ünğan'ı 12 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürüldüğünü belirterek, "Böyle bir vicdansızlığı kimse kabul edemez. 4 yıldır cezaevindeyim, avukatım öldürüldü, kardeşim öldürüldü. Benim suçlu olduğum kanıtlansın bana vereceğiniz 2 tane müebbet ananızın ak sütü gibi helal olsun. Hakkımda sadece iki tane gizli tanık ifadesi vardır. Olayı yaptığı iddia edilen kişinin olay yerinde olmadığına dair mahkeme kaydı bile vardır" dedi. Sanık Ünğan, "Avukatım öldürülecek dedim, öldürüldü. Kardeşimi öldürmek için plan yapılıyor dedim, 10 gün sonra kardeşim öldürüldü" dedi ve tahliyesini istedi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık Orhan Ünğan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı Ekim ayına erteledi. Öte yandan sanık Ünğan'ın tutululuk devam kararına üye hakim muhalefet şerhi koydu.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Mahkeme heyeti, sanık Orhan Ünğan'ın 9. duruşmada bir milyon kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı konularak 23 Şubat 2018'de tahliyesine karar verilmişti. Ancak, duruşma savcısı Ercan Gövler tahliye kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme olan Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Orhan Ünğan'ın 1 Mart 2018 tarihinde tutukluluk halinin devamına oybirliğiyle karar vermişti. 22 Haziran 2018'de görülen dava da ise Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi Orhan Ünğan'ın 500 bin TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şartları koyarak tahliyesine karar vermişti. Yine savcının itirazı üzerine, Orhan Ünğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. 14 Eylül 2018 tarihinde mahkeme heyeti, Orhan Ünğan'ın 400 bin TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı koyarak 3. kez tahliyesine oybirliğiyle karar vermişti. Ancak Ünğan yine itiraz üzerine 4. kez tutuklanmasına Eylül'de karar verilmişti.

Ancak Sanık Ünğan'ın başka bir dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden hiç çıkamamıştı.

İDDİANAME

İddianamede Orhan Ünğan'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi sanık olarak yer alıyor. Orhan Ünğan'ın "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, diğer 8 sanığın da "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 30'ar yıldan 40'ar yıla kadar ayrı ayrı hapisleri isteniyor. Öte yandan 7 Nisan 2019 tarihinde Orhan Ünğan'ın kardeşi olan davanın da firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. İlhan Ünğan'ın da yine "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Olayla ilgili arşiv görüntüler