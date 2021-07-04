Büyükçekmece'de 2 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de eşi ve eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mahmut B. ve 3 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Haziran'da 19 Mayıs Mahallesi'nde Adalet B'nin (29) ve Gökhan D.'nin (30) öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis, şüpheli Mahmut B. ve olayla ilişkisi bulunduğu öğrenilen Fırat B. Furkan Ö. ve Öznur Ö'yü Bahçelievler'de yakaladı.

Gözaltına alınan Mahmut B. ifadesinde, eşi Adalet B'nin telefonunda aşk mesajları gördüğünü, eşinin gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği Gökhan D. ile buluşmaya gittiğini, olay yerinde ikisini görünce öldürdüğünü itiraf etti.

Zanlı Mahmut B, kullandığı silahları olaydan sonra D-100 Karayolu'na attığını ifade etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.