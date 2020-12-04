Büyükçekmece'de 2021 yılı "Şefkat ve İyileşme Yılı" olarak ilan edildi - Son Dakika

Büyükçekmece'de 2021 yılı "Şefkat ve İyileşme Yılı" olarak ilan edildi

04.12.2020 09:44
Büyükçekmece'de 2021 yılı

Aralık ayı toplantısını gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Meclisi, 2021 yılını "Şefkat ve İyileşme Yılı" olarak ilan etti.

Aralık ayı toplantısını gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Meclisi, 2021 yılını "Şefkat ve İyileşme Yılı" olarak ilan etti.

Büyükçekmece Belediye Meclisinin Aralık ayı oturumları Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşirken gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemde yer alan, mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesi'ne ait ve "Mezarlık Alanı" olarak ayrılan farklı adalardaki 346 bin 235 metrekare yüzölçümlü taşınmazların, mezarlık hizmetleri için kamulaştırılması ve tüm ödenmemiş ve ödenecek bedelleri ile hukuki sorumlulukları İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olmak koşuluyla ilgili yasalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi hususu görüşülerek kabul edildi.

Konuya ilişkin olarak meclisi bilgilendiren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükşehir Belediyesi kanun gereği Büyükçekmece yeni mezarlığını bizden isteyip almıştı. Ancak, biz orada çok yatırım yaptığımız için belediyeye bedel ödemeleri gerektiğini savunarak mahkemeye başvurmuştuk. Simdi Büyükşehir Belediyesi diyor ki; oradaki vatandaşın istimlak edilmiş ama parası ödenmemiş yerlerinin paralarını ödemek şartıyla bu devir işlemi kanun gereği olarak yapmak zorundasın. Gelin bize devredin diyorlar. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yönetilmek şartıyla devretmek kanunla zorunludur. Bu saatten sonra sulh yoluyla kanunla vermeyi daha uygun bulduk" ifadesini kullandı.

2021 yılının teması belirlendi

Büyükçekmece Belediyesi'nin 2021 yılı hizmetlerinde vurgulanacak tema "Şefkat ve İyileşme" olarak belirlendi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının oluşturduğu ağır şartlar nedeniyle bu temanın belirlendiğini kaydeden Başkan Akgün, "İçinde bulunduğumuz ağır şartlar ve iletişim uzmanlarının da tavsiyelerini göz önünde bulundurarak 2021 yılının 'Şefkat ve İyileşme' yılı olarak ilan edilmesini uygun bulduk. Bu aslında belediye meclisimizin bir tavsiye kararıdır. Allah inşallah herkesin şefkat duygusunu yüksek ve hepimizin iyileşmesini hızlı yapar" sözlerine yer verdi.

Ali Çebi'nin ismi caddeye verildi

Mecliste bulunan tüm partilerin ortak önergesi olarak Büyükçekmece ilçesi, Çakmaklı mahallesi Hadımköy - TEM bağlantı yolunun artan trafik nedeniyle yoğunlaşmasından dolayı, Çakmaklı mahallesini TÜYAP Fuar Merkezi'ne ve Büyükçekmece ilçesine bağlayan Hasat Sokak isminin değiştirilerek, 2 dönem Büyükçekmece Belediye Başkanlığı görevini yapan merhum Ali Çebi'nin isminin verilmesi yönündeki öneri de oy birliğiyle kabul edildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de 2021 yılı Şefkat ve İyileşme Yılı olarak ilan edildi
Büyükçekmece'de 2021 yılı Şefkat ve İyileşme Yılı olarak ilan edildi

Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de 2021 yılı 'Şefkat ve İyileşme Yılı' olarak ilan edildi - Son Dakika


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