BÜYÜKÇEKMECE'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI - Son Dakika

Çocuklar 'Yurtta barış dünyada barış' pankartlarını açtı

İSTANBUL, (DHA)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Büyükçekmece'de yaklaşık 10 bin kişiyi bir araya getirdi. Çocuklara özel çeşitli etkinliklerin yapıldığı 23 Nisan kutlaması, Büyükçekmece Kent Meydanı'nda gerçekleşti. Her yaştan çocuğun gösterilerini sergilediği sahnede çocuklar tarafından 'Yurtta barış dünyada barış' ve 'Savaşa hayır' pankartları açıldı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır kısıtlı kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl Büyükçekmece'de birçok çocuğu ve aileyi bir araya getirecek şekilde kutlandı. Çocuklara özel, yoga, basketbol, çizim gibi alanların oluşturulduğu meydanda halk oyunları, bale, modern dans ve spor gösterileri gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 'Bu ülke bizim, cumhuriyet bizim gelecek de çocuklarımızındır. Onların omuzları üstünde bu ülke Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine mutlaka ulaşacaktırö dedi.

"BU ÜLKE BİZİM, CUMHURİYET BİZİM, GELECEK DE ÇOCUKLARIMIZINDIR"

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Büyükçekmece'de büyük bir coşkuyla kutlandığını belirten Hasan Akgün, "10 binden fazla vatandaşımız törenin başlama saatinden beri Kent Meydan'ında doyasıya eğleniyor. 23 Nisan'ın tüm ulusumuza, tüm çocuklarımıza mutluluk getirmesini diliyorum. Bu bayramı çocuklarımıza ve bize hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve birinci meclisi kuran tüm Kuva-yi Milliyecilerimizi şükranla minnetle anıyorum. Sevgili çocuklar, Atatürk ilk meclisi kurduktan hemen sonra 'Bu bayram Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır' dedi ve sizin omuzlarınıza büyük bir yük verdi. Daha sonra Cumhuriyeti de Türk gençliğine emanet etti. Biz çocuklara hep cumhuriyetimizi, vatanımızı, demokrasimizi bizden alıp daha üst noktalara taşımaları için ellerinden geleni yapmalarını tavsiye ettik ama önce bizim örnek olmamız lazımdı. Örnek olamadık. İşte bu noktadan itibaren çocuklarımızı iyi yetiştirerek sonraki nesillere örnek olmalarını sağlayabilirsek bu vatan için iyi bir iş yapmış olabiliriz diye düşünüyorum. Bu ülke bizim, cumhuriyet bizim gelecek de çocuklarımızındır. Onların omuzları üstünde bu ülke Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet düzeyine mutlaka ulaşacaktır. Bundan da en ufak bir şüphemiz yok, gençlerin gözleri pırıl pırıl parlıyor" ifadelerini kullandı.

"BU BAYRAMDA MUTLU OLMAK BÜTÜN ÇOCUKLARIN HAKKI"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kutlamalara yönelik duygularını ifade eden 10 yaşındaki İpek Cengiz, "23 Nisan'da voleybol kulübümün bir etkinliği vardı onun için geldim. İlk başta eğlenmeyeceğimi düşünüyordum ama çok eğlendim ve hoşuma gitti, çok mutluyum. Bugün herkesin mutlu olmasını istiyorum ama en çok çocukların" dedi.

8 yaşındaki Piraye Nisa Uyan ise "Atatürk bize 23 Nisan'ı armağan etti ve bence bu çok güzel bir şey. Bu yüzden Atatürk'e çok teşekkür ederim. Çocuklar bu bayramda mutlu olsun çünkü bu bayramda mutlu olmak bütün çocukların hakkı. O yüzden bugün herkes mutlu olsun, eğlensin ve gülsün" diye konuştu. Etkinlikte kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen 8 yaşındaki Ömer Çağrı Bircan meydanda çok eğlendiğini belirterek herkesin 23 Nisan'ını kutladı.

Çocuklar, gösteriler sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Barış Dünyada Barış" sözü ve "Savaşa Hayır" yazan pankartları açarak Ukrayna'daki savaşa dikkat çektiler.